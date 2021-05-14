الإنسان أثمن رأس مال - عياشي بالسايحية

2021/05/14 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عياشي_بالسايحية يؤكّد الاقتصاد السّياسي المعاصر أن الإنسان هو أساس الثّروة.



فلا تنمية بدون إنسانٍ جهدًا وفكرًا وعلمًا، ولا تنمية دون قدرات بشريّة.



ورغم هذه الحقيقة، فإن استغلال الإنسان يبقى الحلقة الرّئيسية، بل الشّرط الأساسي لتكديس الرّبح والثروات.ويختلف الاستغلال من دولة إلى أخرى، فالدول الرأسمالية الكبرى (الامبريالية) توفّر لليد العاملة ظروفا أفضل وأجورا أرفع باعتبار ما تجنيه هذه الدول من عائدات الهيمن ......





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