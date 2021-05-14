فيلم - ليمبو- يسلط الضوء على جوانب جديدة في قضية اللاجئين ويطرح العديد من الأسئلة - علي المسعود

2021/05/14 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود فيلم " ليمبو" يسلط الضوء على جوانب جديدة في قضية اللاجئين ويطرح العديد من الأسئلة "Limboحَقُّ اللُّجُوءِ السِّيَاسِيّ هو حَقُّ الالْتِجَاءِ وَالاحْتِمَاءِ بِبَلَدٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ غَادَرَ بِلاَدَهُ مُكْرَهاً وَمُضْطَرّاً خَوْفاً مِنَ الاضْطِهَادِ بِسَبَبِ أَفْكَارِهِ وَآرَائِهِ ، شهد عدد اللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الاخيرة وشكلت تلك الاعداد الغ ......





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