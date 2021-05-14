تساهل من المرور مع السائقين: توجيه بالتريث في إجراءات المحاسبة

2021/05/14 | 14:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

وجه مدير المرور العام طارق الربيعي، الجمعة، بالتريث بمحاسبة أصحاب المركبات بخصوص إجازات السوق.

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ودعا الربيعي حسب بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (14 آيار 2021)، "المواطنين من أصحاب الإجازات بالتوجه الى مواقع التسجيل لغرض إكمال معاملاتهم".

وأكد الربيعي، أن "إجازات السوق تعتبر وثيقة رسمية ومن أساسيات قيادة المركبة".

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