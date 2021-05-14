الأحد المقبل.. مجلس الأمن الدولي يخصص جلسة خاصة لمناقشة تفاقم العنف في الأراضي المحتلة

2021/05/14 | 14:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مصادر دبلوماسية في نيويورك بان مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة علنية الأحد المقبل لمناقشة تفاقم العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد التوصل لحل وسط بشأن اعتراضات الولايات المتحدة على اجتماع يوم الجمعة.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة اقترحت في البداية إمكانية عقد اجتماع علني افتراضي يوم الثلاثاء قبل ان يجري تحديد موعد وسطي هو يوم الأحد المقبل.

هذا، واجتمع مجلس الأمن مرتين هذا الأسبوع في جلستين مغلقتين بشأن أسوأ الأعمال القتالية منذ سنوات لكنه لم يتمكن حتى الآن من إصدار بيان عام.

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