مصدر يكشف عن استهداف برجي طاقة مخصصين لنقل الكهرباء بين كركوك وصلاح الدين

2021/05/14 | 14:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر في شرطة الطاقة بمحافظة كركوك، اليوم الجمعة، استهداف برجي طاقة مخصصين لنقل الكهرباء بين محافظتين.وقال المصدر، إن “برجين لنقل الطاقة استهدفا بعبوتين ناسفتين، تسببتا بتدمير اجزاء منهما وسقوطهما”، مبينا أن “البرجين مخصصين لنقل الطاقة بين كركوك وجنوب غرب كركوك ومحافظة صلاح الدين”.وأوضح، أن “الانفجار وقع ظهر اليوم قرب قرية […]

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