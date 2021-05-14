2021/05/14 | 14:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفع عدد الضحايا في غزة اليوم الجمعة إلى 119، من بينهم 31 قاصراً، بعد هجوم إسرائيلي مكثف من البر والجو صباح اليوم حسبما أفادت وزارة الصحة في القطاع.

وإضافة إلى ذلك، يبلغ عدد الجرحى الفلسطينيين الآن 830، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع، أشرف القدرة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أكبر هجوم عسكري على غزة منذ اندلاع التصعيد العسكري يوم الإثنين الماضي، وأعلن الناطق بلسان جيش الدفاع أن 160 مقاتلة ووحدات مدرعة وقوات مدفعية شاركت في هذا القصف الذي أطلقت خلاله حوالي 450 قنبلة على نحو 150 هدفاً خلال حوالي 40 دقيقة، واستمرت إلى جانب ذلك الضربات الجوية التي استهدفت مواقع إطلاق الصواريخ بالإضافة إلى مخازن أسلحة داخل القطاع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد ضحايا القصف في غزة إلى 119) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع عدد ضحايا القصف في غزة إلى 119) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).