أمانة بغداد تعيد افتتاح متنزه الزوراء مجاناً للمواطنين خلال أيام العيد

2021/05/14 | 14:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، عن إعادة افتتاح متنزه الزوراء مجاناً للمواطنين.

وذكر بيان للأمانة تلقته وكالة الأنباء العراقية إن “أمين بغداد المعمار علاء معن وجه بإعادة افتتاح متنزه الزوراء والدخول مجاناً للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك بعد رفع الحظر الشامل لاتاحة المجال للعوائل العراقية التمتع بأجواء الفرح مع الالتزام بمقررات خلية الازمة والاجراءات الصحية “.

واضاف البيان ان “الامانة قامت بنصب اجهزة تعفير بمداخل المتنزه الى جانب تعفير مرافق والعاب المتنزه بشكل دوري كما تهيب بالمواطنين الالتزام بالاجراءات الصحية التي تتضمن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وكذلك المحافظة على النظافة “.

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