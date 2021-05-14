2021/05/14 | 14:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قائد عمليات البصرة الجديد: نعمل على إيجاد بيئة آمنة وسنتواجد في الميدان » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 14:31

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