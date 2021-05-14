افتتاح منتزه الزوراء مجانًا للعوائل بمناسبة العيد

2021/05/14 | 14:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

وجه أمين بغداد، علاء معن، بإعادة افتتاح متنزه الزوراء والدخول مجاناً للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك بعد رفع حظر التجوال الشامل.

وذكر بيان للامانة أن ” امين بغداد وجه باعادة افتتاح متنزه الزوراء والدخول مجاناً للمواطنين خلال فترة ايام عيد الفطر المبارك لاتاحة المجال للعوائل العراقية التمتع بأجواء الفرح مع الالتزام بمقررات خلية الازمة والاجراءات الصحية “.

واضاف البيان ان “الامانة قامت بنصب اجهزة تعفير بمداخل المتنزه الى جانب تعفير مرافق والعاب المتنزه بشكل دوري كما تهيب بالمواطنين الالتزام بالاجرءات الصحية التي تتضمن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وكذلك المحافظة على النظافة “.

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