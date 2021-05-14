2021/05/14 | 14:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قررت مديرية المرور العامة عدم محاسبة أصحاب المركبات بخصوص إجازات السوق وحتى إشعار آخر.

وقالت المديرية في بيان ، أن قرارا صدر يأمر بالتريث في محاسبة أصحاب المركبات بشأن إجازة السوق خلال هذه الفترة،،

و دعت المواطنين كافة من سائقي المركبات بالتوجه لمجمعات التسجيل، لغرض اكمال معاملات اجازات السوق، كونها تعد من اساسيات قيادة المركبة، ولتجنب المحاسبة القانونية.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد “التضييق” على اجازة السوق.. المرور تصدر قرارًا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد “التضييق” على اجازة السوق.. المرور تصدر قرارًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).