الناطق باسم القائد العام يتحدث عن توجيهات الكاظمي لضرب بقايا داعش

2021/05/14 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية اتخذت أسلوباً وتكتيكاً جديدين لضرب بقايا داعش، فيما كشف عن توجيه جهاز مكافحة الإرهاب لضربات موجعة أطاحت بقيادات مهمة لدى عصابات داعش الإرهابية. وقال اللواء رسول في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استناداً الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ومن خلال العمليات النوعية الاستباقية، والعمل باستراتيجية لضرب بقايا داعش الإرهابية، ومن خلال قيادة العمليات المشتركة، تم توجيه ضربات دقيقة للخلايا والفلول التابعة لداعش".وأضاف أنه "تم إطلاق عدة عمليات في قواطع مختلفة منها صلاح الدين ونينوى وقيادة عمليات الأنبار"، مبيناً أن "العمليات النوعية اشتركت فيها قطعات الجيش ووزارة الدخلية والحشد الشعبي، وتتم بإسناد من قبل الغطاء الجوي العراقي".وكشف عن أن "جهاز مكافحة الارهاب قدم عمليات نوعية ضد الإرهابيين، ووجه ضربات موجعة أسفرت عن مقتل وإلقاء القبض على قيادات وعناصر مهمة لداعش الإرهابية"، موضحاً أن "هناك توحيداً للجهد الاستخباراتي والذي تحقق من خلال استئصال هذه الخلايا وضبط مواقع عصابات داعش الارهابية والدعم اللوجستي لها ".ولفت إلى أن "القوات الأمنية تتخذ أسلوباً جديداً وتكتيكاً آخر من خلال توجيه ضربات القوة الجوية وطيران الجيش وفق أهداف معينة ومنتخبة أو اطلاق عمليات واسعة لتفتيش وملاحقة بقايا داعش الارهابية، سواء في المناطق الصحراوية أو السلاسل الجبلية".وأكد على "أهمية استمرار العمليات النوعية ضد الجماعات الارهابية"، مبيناً أن "العمل مستمر على اعتقال وضرب الجماعات الارهابية والاستيلاء على وثائق مهمة لداعش والتي يستفيد منها الجهد الاستخباراتي لمتابعة تلك الخلايا".

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