السعودية وقطر وتركيا والكويت.. جولة اتصالات بين الكاظمي وملوك وزعماء دول

2021/05/14 | 14:49 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يتبادل التهاني بمناسبة العيد المبارك مع زعماء الدول الصديقة والشقيقة......

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تبادل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي التهاني والتمنيات والتبريكات مع عدد من زعماء الدول الشقيقة والصديقة.

وتمنى سيادته بهذه المناسبة الطيبة باسم العراق، دوام الأمن والاستقرار والرفاه، واستمرار العلاقات المتميزة بين الشعب العراقي وشعوب المنطقة كافة، كما تلقى السيد الكاظمي بدوره التهاني المقرونة بالتمنيات الصادقة بالإزدهار والتقدم للعراق حكومة وشعباً.

وفي هذا السياق تبادل رئيس مجلس الوزراء التهاني مع العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعاهل المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وأمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح وأمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، وعاهل مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ، وفخامةرئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي، وفخامة الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان ، ورئيس وزراء دولة الكويت سمو الشيخ صباح الخالد الصباح.

وخلال التهاني عبّر قادة الدول الشقيقة والصديقة عن تمنياتهم الصادقة للشعب العراقي باليُمن والرخاء، وأن تنعم كل الشعوب في المنطقة بالأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، وأن تتجاوز التحديات عبر التواصل الإنساني، وتدعيم السلام، وتوثيق عُرى الصداقة والشراكة لما فيه مصلحة الجميع.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء14-آيار -2021

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