2021/05/14 | 14:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد قائد عمليات البصرة الجديد اللواء الركن علي الماجدي، اليوم الجمعة، بانه سيكون دائم التواجد في الميدان لفرض الأمن، مشدداً على سعيه لإيجاد بيئة آمنة ومستقرة للبصرة.وقال الماجدي في أول بيان له كقائد عمليات البصرة، أنه “أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى أهلنا في محافظة البصرة وذلك بحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في اول بيان له.. قائد عمليات البصرة الجديد: سنكون دائمي التواجد في الميدان) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في اول بيان له.. قائد عمليات البصرة الجديد: سنكون دائمي التواجد في الميدان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).