تحديد موعد اقامة خليجي 25 في البصرة

2021/05/14 | 15:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج موعد إقامة بطولة "خليجي 25" التي منح العراق حق استضافتها في وقت سابق في مدينة البصرة جنوب البلاد.

وذكر بيان للهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم أن "اتحاد كأس الخليج حدد الرابع والعشرين من ديسمبر موعدا لافتتاح خليجي 25 التي تستمر حتى السابع من يناير المقبلين".

ونقلت "فرانس برس عن البيان: "تم تشكيل لجنة تنظيمية عليا للبطولة يرأسها وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، وتضم محافظ البصرة أسعد العيداني نائبا له".

يشار إلى أن خليجي 25 وحسب الموعد المثبت، ستنطلق بعد أسبوع على موعد اختتام بطولة كأس العرب في قطر في الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

وهذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق البطولة بعد الأولى عندما استضافت بغداد النسخة الخامسة عام 1979 وتوج بلقبها آنذاك.

PUKmedia / وكالات

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