أمريكا تنسحب من قاعدة كبيرة في قندهار

2021/05/14 | 15:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكملت الولايات المتحدة انسحابها من القاعدة الجوية في قندهار بجنوب أفغانستان، وثاني أكبر قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية في هذا البلد، حسبما أعلن مسؤول أفغاني اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الجيش الأفغاني في قندهار، خوجة يايا علوي، “لم يسلمونا رسمياً القاعدة لكن يمكنني أن أؤكد أنهم غادروا القاعدة أول أمس الأربعاء”.

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