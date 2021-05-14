الكاظمي يتبادل التهاني بمناسبة العيد المبارك مع زعماء الدول الصديقة والشقيقة

2021/05/14 | 15:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبادل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التهاني والتمنيات والتبريكات مع عدد من زعماء الدول الشقيقة والصديقة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وذكر بيان عن مكتب الكاظمي أن الاخير “تبادل بهذه المناسبة الطيبة باسم العراق، دوام الأمن والاستقرار والرفاه، واستمرار العلاقات المتميزة بين الشعب العراقي وشعوب المنطقة كافة، كما تلقى الكاظمي بدوره التهاني المقرونة بالتمنيات الصادقة بالازدهار والتقدم للعراق حكومة وشعباً”.

واضاف “في هذا السياق تبادل رئيس مجلس الوزراء التهاني مع العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعاهل المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وأمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح وأمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، وعاهل مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، ورئيس وزراء دولة الكويت سمو الشيخ صباح الخالد الصباح”.

وتابع “خلال التهاني عبّر قادة الدول الشقيقة والصديقة عن تمنياتهم الصادقة للشعب العراقي باليُمن والرخاء، وأن تنعم كل الشعوب في المنطقة بالأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، وأن تتجاوز التحديات عبر التواصل الإنساني، وتدعيم السلام، وتوثيق عُرى الصداقة والشراكة لما فيه مصلحة الجميع”.

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