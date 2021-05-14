توجيه من أمين بغداد بعد إلغاء إجراءات حظر التجوال

2021/05/14 | 15:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

وجه أمين بغداد علاء معن، الجمعة، بإعادة افتتاح متنزه الزوراء والدخول مجاناً للمواطنين خلال أيام عيد بعد رفع الحظر الشامل.

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وذكر بيان للأمانة تلقى "ناس"، نسخة منه، إن "أمين بغداد وجه بإعادة افتتاح متنزه الزوراء والدخول مجاناً للمواطنين خلال فترة أيام عيد الفطر لاتاحة المجال للعوائل العراقية التمتع بأجواء الفرح مع الالتزام بمقررات خلية الأزمة والإجراءات الصحية".

وأضاف البيان، أن "الأمانة قامت بنصب أجهزة تعفير بمداخل المتنزه إلى جانب تعفير مرافق وألعاب المتنزه بشكل دوري كما تهيب بالمواطنين الالتزام بالإجرءات الصحية التي تتضمن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وكذلك المحافظة على النظافة".

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