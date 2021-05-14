رسول: القوات الأمنية اتخذت أسلوباً وتكتيكاً جديدين لضرب بقايا داعش

2021/05/14 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أن القوات الأمنية اتخذت أسلوباً وتكتيكاً جديدين لضرب بقايا داعش، فيما كشف عن توجيه جهاز مكافحة الإرهاب لضربات موجعة أطاحت بقيادات مهمة لدى عصابات داعش الإرهابية.

وقال اللواء رسول في تصريحات صحفية، إنه استناداً الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال العمليات النوعية الاستباقية، والعمل باستراتيجية لضرب بقايا داعش الإرهابية، ومن خلال قيادة العمليات المشتركة، تم توجيه ضربات دقيقة للخلايا والفلول التابعة لداعش.

وكشف عن أن جهاز مكافحة الارهاب قدم عمليات نوعية ضد الإرهابيين، ووجه ضربات موجعة أسفرت عن مقتل وإلقاء القبض على قيادات وعناصر مهمة لداعش الإرهابي، ولفت إلى أن القوات الأمنية تتخذ أسلوباً جديداً وتكتيكاً آخر من خلال توجيه ضربات القوة الجوية وطيران الجيش وفق أهداف معينة ومنتخبة أو إطلاق عمليات واسعة لتفتيش وملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية، سواء في المناطق الصحراوية أو السلاسل الجبلية.

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