2021/05/14 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الكاظمي يتبادل التهاني بمناسبة العيد المبارك مع زعماء الدول الصديقة والشقيقة

الكاظمي واردوغان يتبادلان هاتفيا تطورات الأوضاع في فلسطين والإعتداءات الإسرائيلية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الكاظمي يتبادل التهاني بمناسبة العيد المبارك مع زعماء الدول الصديقة والشقيقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الكاظمي يتبادل التهاني بمناسبة العيد المبارك مع زعماء الدول الصديقة والشقيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).