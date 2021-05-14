ماكرون: يجب العمل الفوري للوصول إلى التهدئة بين اسرائيل وغزة وتجنيب المدنيين ويلات الحرب

2021/05/14 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باللغتين العربية والعبرية، داعيا لوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط، مع تصاعد حدة المواجهات في القدس وقطاع غزة، وقال ماكرون ما نصه، أناشد بقوة من أجل وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار.

وقال ماكرون في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر باللغتين العربية والعبرية، إنه يناشد بقوة من أجل وقف إطلاق النار والحوار، مناديا الجميع إلى الهدوء والسلام.

هذا، وأكد الرئيس الفرنسي، أن بلاده تبذل جهودا مع الأطراف ذات العلاقة، للوصول إلى تهدئة تضمن وقف التصعيد الجاري حاليا، مشدداً على أهمية العمل وبشكل فوري للوصول إلى التهدئة، وتجنيب المدنيين ويلات هذا التصعيد.

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