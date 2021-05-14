الناطق باسم القائد العام: القوات الأمنية اتخذت أسلوباً وتكتيكاً جديدين لضرب بقايا داعش

2021/05/14 | 15:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية اتخذت أسلوباً وتكتيكاً جديدين لضرب بقايا داعش ، فيما كشف عن توجيه جهاز مكافحة الإرهاب لضربات موجعة أطاحت بقيادات مهمة لدى عصابات داعش الإرهابية.وقال اللواء رسول في تصريح صحفي، إنه “استناداً الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، […]

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