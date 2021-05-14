بسبب كورونا... تدهور الحالة الصحية لفنانة عراقية ونقلها للعناية المركزة

2021/05/14 | 15:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت أسرة الفنانة نادية العراقية، الجمعة، تدهور حالتها الصحية، ووضعها في العناية المركزة تحت أجهزة التنفس الإصطناعي، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وحرص أولادها وزوجها على الدعاء لها عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» متمنين لها الشفاء العاجل، في إشارة منهم إلى أن حالتها مازالت غير مستقرة.

جديؤ بالذكر ان الفنانة نادية العراقية كانت قد أصيبت بعدة أزمات صحية، إذ أنها في البداية عانت من نزيف حاد في العين اليمنى، ثم بعد ذلك شعرت بأعراض فيروس كورونا، هي وباقي أسرتها، حيث أنها كانت قد قالت عبر حسابها: "يلا كملت ..



برد شديد، حساسية في الصدر، البيت كله تعبان".

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