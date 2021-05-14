معلومات حساسة عن العملية الإسرائيلية الشاملة.. وقرار

2021/05/14 | 15:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر إسرائيلية إن كافة الأذرع الأمنية تشارك في العملية العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك الجيش وجهاز الأمن العام والموساد، الذي يضطلع عادة في نشاطات ضد إسرائيل خارج نطاق البلاد.

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