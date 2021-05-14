الكاظمي: من حق الفلسطينيين اقامة دولتهم

2021/05/14 | 15:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي رفض الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة.

ونقلت وكالة الانباء العراقية اليوم الجمعة، عن مصدر دون تسميته، ان رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي اجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم وتبادلا فيه "الآراء حول ما تشهده فلسطين من تطوّرات واعتداءات إسرائيلية".

وأشار المصدر الى أن "الجانبين أكدا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أرضه وعاصمته القدس الشريف ورفض العدوان الإسرائيلي".

PUKmedia / عن واع

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