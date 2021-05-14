غداً.. منتخب العراق للصالات يواجه نظيره الإماراتي إستعدادا للملحق الآسيوي

2021/05/14 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يخوضُ منتخب العراق لكرة الصالات يوم غد السبت، مباراته الودية الأولى أمام نظيره المنتخب الإماراتي في صالة الطاريح بمدينة الشارقة الإماراتية في الساعة السادسة بتوقيت بغداد، السابعة بتوقيت الإمارات.

وذكرت لجنة الصالات بإتحاد الكرة العراقي في بيان تلقته (بغداد اليوم)" وتدخل هذه المباراة ضمن استعدادات منتخبنا لملاقاة نظيره التايلاندي في مواجهتي الحسم في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم".

واضافت،" ويسعى منتخبنا الوطني من مباراته الودية الأولى أمام الإمارات، والثانية أمام فيتنام يوم الاثنين المقبل، الى اختيار التشكيلة المناسبة لخوض المباراة المهمة والمصيرية أمام تايلند".

وبينت،" ويتطلعُ منتخبنا الى الفوز المقترن بالأداء المميز، للإسهام بتعزيز الايجابيات وتلافي السلبيات في اللقاءين الوديين المرتقبين".

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