الفريق الحسيني يعلن تأمين الحدود العراقية- السورية بكاميرات حرارية

2021/05/14 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلن قائد قوات حرس الحدود الفريق الركن حامد الحسيني، اليوم الجمعة، عن نصب كاميرات حرارية على الحدود العراقية السورية اضافة لمنظومات المنفاخي وسياج امني لتأمين تلك الحدود.

وقال الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي قدموا جميع الدعم لقوات الحدود لتوفير انظمة التي من خلالها سيتم توفير الامن مع سوريا المضطربة امنيا وهي اهم حدود للعراق"، مبينا انه " سيتم العمل على اكمال المنظومات الامنية بفترة ليست بعيدة".

واضاف ان "المنظومات ستشمل كاميرات حرارية اضافة لمنظومات المنفاخي وسياج امني لتامين الحدود بالكامل"، مشيرا الى ان "امن البلدان يبدا بتامين الحدود وتقديم الدعم المالي وتوسيع عملية الصرف لأنهاء هذا الامر المهم".

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول قال، (الأحد 21 من آذار)، إن “التحالف الدولي” سلّم العراق، منذ أيام، أكثر من 36 برج مراقبة مع كاميراته الحرارية ومولداته لضبط الحدود.

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