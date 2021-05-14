انتفاضة القدس: أولى نجاحات النماذج المعرفية لأطروحة ما بعد المسألة الأوربية - حاتم الجوهرى

2021/05/14 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى منذ حوالي خمس سنوات تقريبا بدأت في التطور عندي فكرة كلية لمقاربة الظاهرة البشرية عموما، تتجاوز الأفكار والمتلازمات النمطية الثقافية السائدة والتي هي رد فعل للنموذج الأوربي شرقا وغربا أو ماركسية وليبرالية، وأطلقت على هذه المقاربة اسم: "ما بعد المسألة الأوربية".وشيئا فشيئا أخذت الفكرة تتبلور لدي على مر السنين الماضية، خاصة تواكبها مع مشروع صفقة القرن وجائحة كورونا، ونقل السفارة الأمريكية للقدس، ......





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