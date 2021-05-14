إحالة مدير تحقيق الأدلة الجنائية الى امرة وزارة الداخلية

2021/05/14 | 15:54 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باحالة مدير تحقيق الأدلة الجنائية الى امرة وزارة الداخلية.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مدير تحقيق الأدلة الجنائية العميد رضا عبد شلال تمت احالته الى امرة وزارة الداخلية".واضاف المصدر انه "تم تكليف اللواء الدكتور اياد عبد الحمزة خلفاً عنه".

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