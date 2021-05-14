الدخول مجانا.. امين بغداد يوجه بإعادة افتتاح متنزه الزوراء

2021/05/14 | 15:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه أمين بغداد علاء معن، اليوم الجمعة، بإعادة افتتاح متنزه الزوراء والدخول مجاناً للمواطنين خلال أيام عيد بعد رفع الحظر الشامل.وذكر بيان للأمانة، إن “أمين بغداد وجه بإعادة افتتاح متنزه الزوراء والدخول مجاناً للمواطنين خلال فترة أيام عيد الفطر لاتاحة المجال للعوائل العراقية التمتع بأجواء الفرح مع الالتزام بمقررات خلية الأزمة والإجراءات […]

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