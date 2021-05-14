تحديد موعد انطلاق بطولة الخليج في البصرة

2021/05/14 | 16:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حدد الاتحاد الخليجي لكرة القدم، الجمعة، موعد إقامة بطولة "خليجي 25"، والتي من المقرر أن تحتضنها محافظة البصرة، خلال العام الحالي.

وأكد الأمين العام للهيئة التطبيعية بالعراق محمد فرحان، في بيان تابعه NRT عربية (14 ايار 2021)،أن اتحاد كأس الخليج حدد موعد انطلاق بطولة "خليجي25"، خلال الفترة من الرابع والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم، ولغاية السابع من يناير/ كانون الثاني 2022".

وقال فرحان: "في ضوء تحديد موعد البطولة الخليجية، تم تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ومحافظ البصرة أسعد العيداني نائبا ورئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان وذلك للعمل من أجل تسهيل جميع الإجراءات التي تخص خليجي 25 وإظهارها بأفضل صورة".

وأضاف "ستكون هناك لجنة مشتركة من اتحاد الكرة العراقي واتحاد كأس الخليج لمتابعة عملية إكمال المشاريع التي قدمت ضمن ملف البصرة لتنظيم خليجي 25 وتقديم التقارير المستمرة إلى اتحاد كأس الخليج للاطلاع على نسب الإنجاز المتحققة".

وأشار فرحان، إلى أن "تشكيل اللجنة العليا برئاسة وزير الشباب، دليل واضح على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتكون خليجي 25 في البصرة استثنائية ورائعة ومحطة لاحتضان الأشقاء بكل ترحاب ومودة".

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