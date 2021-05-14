هل دعمت مسلسلات رمضان قضية التنوير؟

2021/05/14 | 16:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر الكثيرون الفنَ من أهم وأفضل وسائل تطوير المجتمعات ودعم الأفكار التنويرية.ومما لا شك فيه أن بعض مسلسلات رمضان التليفزيونية هذا العام قد ساهمت بطريقة أو بأخرى في قضية التنوير.

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