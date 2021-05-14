الكاظمي يتبادل تهاني العيد مع عدد من زعماء الدول الشقيقة والصديقة

2021/05/14 | 16:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبادل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تهاني عيد الفطر مع عدد من زعماء الدول الشقيقة والصديقة.

وذكرت رئاسة الوزراء أن الكاظمي تبادل التهاني مع العاهل السعودي وعاهل المملكة الأردنية الهاشمية وعاهل البحرين وأمراء كل من الكويت وقطر الشيخ ورئيسي مصر وتركيا معربا عن أمله بدوام الامن والاستقرار لشعوب المنطقة.

بدورهم عبر قادة ورؤساء الدول عن امنياتهم بأن ينعم العراق وشعبه بالأمن والرخاء وتجاوز التحديات وتوثيق أواصر الصداقة والشراكة لما فيه مصلحة الجميع.

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