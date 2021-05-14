الكاظمي واردوغان يؤكدان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أرضه

2021/05/14 | 16:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، أن الكاظمي واردوغان تبادلا خلال اتصال هاتفي الآراء حول ما تشهده فلسطين من تطوّرات واعتداءات إسرائيلية.

واضافت أن الجانبين أكدا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أرضه وعاصمته القدس الشريف ورفض العدوان الإسرائيلي.

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