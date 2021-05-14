الدفاع المدني تخمد حريقاً نشب داخل مجمع سكني وسط بابل

2021/05/14 | 16:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق اندلع داخل مجمع سكني تجاوز كان متخذ سابقا من قبل الشركة الرومانية لصناعة الكرفاناتوسط محافظة بابل .

وذكرت المديرية في بيان ان “فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت الدور السكنية المحرقة والمشيدة من الخشب والواح السندويج بنل سريعالاشتعال عن الدور السكنية المجاورة وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المجمعالسكني“.

واضافت “لم يتم التعرف على أسباب الحريق وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافيةبالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر“.

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