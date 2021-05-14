الكاظمي وأردوغان يؤكدان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

2021/05/14 | 16:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

وذكر مصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الجمعة أن "الكاظمي وأردوغان تبادلا خلال اتصال هاتفي الآراء بشأن ما تشهده فلسطين من تطوّرات واعتداءات إسرائيلية".

وأشار المصدر الى أن "الجانبين أكدا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أرضه وعاصمته القدس الشريف ورفض العدوان الإسرائيلي".

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