استجوابات تشمل ثلاثة وزراء.. نائب يتوقع خضوع وزارتي النفط والكهرباء للتغيير

2021/05/14 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

توقع عضو لجنة النزاهة النيابية، طه الدفاعي، اليوم الخميس، خضوع وزارتي الكهرباء والنفط للتغيير الوزاري فضلا عن استجوابات لثلاث اخرين

وقال الدفاعي في تصريح اوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) وتابعته (بغداد اليوم)، إن "الوزارات الممكن إخضاعها للتغيير الوزاري المحتمل، غير معلنة حتى الآن، لكن لدينا مؤشرات من خلال عملنا مع الحكومة، أن هناك ضعفا في أداء بعض الوزارات وأتوقع أن التغيير سيشملها ومنها وزارتا الكهرباء والصناعة".

واضاف ان "هاتين الوزارتين مرشحتان للتغيير الوزاري المقبل في البداية وثمة وزارات أخرى بعدها"، مشيرا الى انه "توجد استجوابات لبعض الوزراء منهم وزراء المالية والنفط والاتصالات ووزراء آخرون، والمرحلة المقبلة ستشهد إجراءات وتغييرات مهمة تساعد الحكومة على تفعيل دورها في مرحلة مهمة وخطيرة تسبق الانتخابات البرلمانية".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن في التاسع من أيار الجاري وجود نية لإجراء تغيير وزاري في حكومته.

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