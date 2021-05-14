2021/05/14 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | متظاهرون يجتازون السياج الحدودي بين لبنان وإسرائيل

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