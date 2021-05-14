قائد عمليات البصرة يتعهد بفرض الأمن بتحركات في الميدان

2021/05/14 | 16:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

تعهد قائد العمليات الجديد في البصرة اللواء الركن علي الماجدي، الجمعة، بإيجاد بيئة آمنة في المحافظة وفرض الاستقرار.

وتولى الماجدي المهمة خلفًا للقائد السابق الذي أقيل على خلفية مهاجمة مقر أمني من قبل مسلحين على صلة بفصيل ضمن هيئة الحشد الشعبي، في مجمع القصور الرئاسية.

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وقال اللواء في بيان، 14 آيار/مايو، إنّه "كلف بإدارة الملف الأمني لهذه المحافظة المعطاء والعزيزة على نفوس جميع العراقيين".

وأضاف الماجدي، "سنعمل سوية جاهدين على إيجاد بيئة آمنة ومستقرة للبصرة وسنضع جميع ما لدينا من خبرة ودراية في الشأن الأمني وسنسخر جميع الإمكانات المتاحة لوضع البصرة في أولى المحافظات الآمنة والمستقرة".

وتابع، "لدينا اطلاع كامل ومعلومات وافية لقاطع عمليات البصرة وسنكون قريبين ودائمي التواجد في الميدان لفرض الأمن والاستقرار ولحماية المواطن وممتلكاته".

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