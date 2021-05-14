وزارة المالية الروسية تكشف عن فائض ميزانية البلاد

2021/05/14 | 16:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعبلغ فائض الميزانية الروسية في الفترة من يناير وحتى أبريل من هذا العام، وفقا للتقديرات الأولية 204.991 مليار روبل (نحو 2.77 مليار دولار)، حسبما ذكرته وزارة المالية الروسية.وقالت الوزارة الروسية، اليوم الجمعة، إن إيرادات الميزانية الروسية بلغت في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 7.486 تريليون روبل، فيما وصلت نفقات الميزانية الروسية إلى 7.281 تريليون روبل.وعن تفاصيل الإيرادات، أشارت الوزارة إلى أن معظم الإيرادات جاءت من هيأة الضرائب الروسية (4.846 تريليون روبل)، أما دائرة الجمارك الروسية فقد حولت 1.92 تريليون روبل، بينما حولت الهيئات الفدرالية الأخرى إلى الميزانية 719 مليارا و446 مليون روبل.

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