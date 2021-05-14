موقف وبائي جديد: انخفاض كبير غير مسبوق بعدد الاصابات.. ماهو التفسير؟

2021/05/14 | 16:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجلت وزارة الصحة انخفاضا كبيرا في اعداد الاصابات بفيروس كورونا في العراق، برقم لم يتم تسجيله منذ فترة طويلة.

واظهر الموقف الوبائي تسجيل 2767 اصابة فقط، فيما جاء انفخاض الاصابات من انخفاض عدد الفحوصات الذي بلغ 22 الف ونحو 700 فحص فقط، الامر الذي يفسر سبب انخفاض عدد الاصابات المسجلة.

وجاء انخفاض عدد الفحوصات ربما بفعل الحظر الشامل الذي تطبق خلال اليومين الماضيين ما منع المواطنين من الوصول الى المؤسسات الصحية لاجراء المسحات.

وسجل الموقف الوبائي ايضا 5769 حالة شفاء، فضلا عن 27 حالة وفاة، فيما انخفض معدل التطعيم الى معدل الـ3 الاف حالة تطعيم فقط انخفاضا من 20 الف حالة، وذلك بفعل الحظر الشامل ايضا.

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