أيمن حسين يتصدر قائمة هدافي الدوري ويوسع الفارق الى 4 أهداف مع منافسيه

2021/05/14 | 16:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وسع مهاجم فريق القوة الجوية لكرة القدم أيمن حسين، الفارق مع أقرب منافسيه على لقب هداف الدوري الممتاز، الى أربعة أهداف بعد إضافته هدفا جديدا في مرمى فريق النجف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بختام منافسات الجولة 30 وانتهت نجفية بنتيجة 4-3.ونقل الموقع الرسمي للهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي على شبكة الانترنت، ان […]

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