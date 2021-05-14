الدفاع المدني: اخماد حريق كبير في بابل (فيديو)

2021/05/14 | 16:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، اخماد حريق داخل مجمع سكني متجاوز وسط محافظة بابل.

وذكرت المديرية في بيان، اليوم (14 ايار 2021)، ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مجمع سكني تجاوز كان متخذ سابقا من قبل الشركة الرومانية لصناعة الكرفانات وسط محافظة بابل".

واضاف، ان "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت الدور السكنية المحرقة والمشيدة من (الخشب والواح السندويج بنل) سريع الاشتعال عن الدور السكنية المجاورة وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المجمع السكني" .

واوضح، انه "لم يتم التعرف على أسباب الحريق وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر" .

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