صواريخ حماس تعيد انتخاب نتانياهو

2021/05/14 | 16:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مئات الجرحى بين المدنيين الفلسطينيين وأكثر من 87 قتيلا مقابل 7 إسرائيليين هي حصيلة الساعة من جراء التراشق الأخير بين حماس واسرائيل، والإنجاز السياسي الأول لصواريخ الحركة والطلعات الإسرائيلية، هو فوز لزعيم الليكود بنيامين نتانياهو، وتشريع الطريق أمامه للعودة إلى رئاسة الحكومة.

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