وفاة 27 مصابا بكورونا في العراق

2021/05/14 | 16:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة الاتحادية بيان الموقف الوبائي لليوم الجمعة، معلنة عن تسجيل 2767 اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وقالت الوزارة في بيانها انها اجرت 22680 فحصا مخبريا خلال المدة المحددة، مشيرة الى تسجيل 2767 اصابة جديدة، فيما شفي 5769 مصابات، بينما توفي 27 مصابا جراء الاصابة بالفايروس.

واشارت الوزارة الى انها قامت بتطعيم 3825 مواطنا بلقاح كورونا، لافتة الى ان عدد الملقحين ضد الفايروس لحد الآن وصل الى 472302 مواطنا.

PUKmedia

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