الصحة تسجل 2767 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/05/14 | 16:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2767 اصابة بـ وباء كورونا و 5769 حالة شفاء اضافة الى وفاة 27 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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