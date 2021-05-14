اندلاع حريق كبير في محطة وقود بمنطقة الكرادة وسط بغداد

2021/05/14 | 16:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في الدفاع المدني، اليوم

الجمعة، باندلاع حريق كبير في محطة وقود

بمنطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، إن "حريقا كبيرا اندلع في محطة

وقود الحرية في منطقة الكرادة و

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