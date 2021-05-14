2021/05/14 | 16:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تكافح فرق الدفاع المدني، للسيطرة على حريق اندلع في محطة تعبئة وقود الحرية بمنطقة الكرادة، وسط العاصمة بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (13 أيار 2021) أن "فرق الدفاع المدني تستنفر للسيطرة على الحريق وأبعاد النيران عن الخزانات الأرضية وتحجيم الحادث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرق الدفاع المدني تستنفر لإخماد حريق في محطة وقود بمنطقة الكرادة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرق الدفاع المدني تستنفر لإخماد حريق في محطة وقود بمنطقة الكرادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).