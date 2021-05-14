أزمة الكرة الأوربية مستوطنة.. وجاء الوباء ليفاقمها ( 4 / 4 ) - بشير صقر

2021/05/14 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_صقر تقديم : تناولنا في المقالات السابقة الأزمة الراهنة لكرة القدم الأوربية من جانب الأندية الـ 12 المتمردة ، وجانب اتحادات كرة القدم الدولية والقارية والمحلية بالقارة الأوربية وكذا روابط الأندية وعدد من اللاعبين والمدربين والساسة علاوة علي تحركات بعض الحشود الجماهيرية المنتمية لبعض النوادي المتمردة في أسبانيا وإيطاليا وسويسرا والتي تحركت في اتجاهين : الأول هو الاعتراض علي مشروع الأندية المنش ......





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