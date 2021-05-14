الدولة الديمقراطية - سعيد الوجاني

2021/05/14 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني مرة ومرات أخرى ، سأعود لتناول الموضوع المعنون ب " الدولة الديمقراطية " ، ليس ترفا في حب المعالجة ، او بسبب تخمة ، او اكثر من اشباع في الإحاطة بكل حيثيات الاشكالية ...



لكن ما ان نشرت دراستي المعنونة ب " هل الملك مريض طريح الفراش / مستقبل الحسن الثالث " ادعو فيه الى دمقرطة الدولة ، الديمقراطية الحقيقية في اطار ملكية برلمانية ، وليس ملكية بخصوصيات مغربية ، لأن هذه وبطريق غير مباشر ، تهدف التمديد واست ......





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