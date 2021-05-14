2021/05/14 | 16:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، اندلاع حريق داخل محطة وقود في الكرادة ببغداد. وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حريقا اندلع داخل محطة وقود الحرية في الكرادة"، مبينة أن فرق الدفاع المدني تبذل جهودا كبيرة لإبعاد النيران عن الخزانات الأرضية وتحجيم الحادث".

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